在印度克什米尔，查谟和克什米尔瓦克夫委员会主席达拉克尚·安德拉比在受到批评后，撤回了此前关于在该地区清真寺推行统一周五讲道的声明。她表示，独立神学家、传教士和演讲者将自行决定是否在讲道中谈及社会问题，包括自杀、心理创伤和滥用毒品，半岛电视台报道。

标准化讲道计划

此前，该委员会宣布计划在该地区清真寺推行标准化周五讲道。安德拉比解释称，在该委员会主持下成立的一个委员会将确定此类讲道的主题，而其内容将由宗教神学家批准，不会有政府官员参与。

周日，该委员会召集了约1,500名克什米尔神学家和传教士，其中部分人士远程参加了会议。一名来自拉焦里地区、不愿透露姓名的神学家告诉该媒体，与会者被告知，计划只从敏拜尔上宣读由一个资深神学家委员会准备并预先批准的文本。他表示，该委员会的成员构成尚未公布。

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宗教人士的批评

克什米尔主要穆斯林神学家称，这一最初提议是对克什米尔穆斯林宗教事务不负责任的干预。该地区宗教领袖米尔瓦伊兹·乌马尔·法鲁克警告称，此举将意味着直接干预。由他领导的宗教组织联合体Mutahida Majlis-e-Ulema表示，讲道内容应由伊斯兰神学家决定，而不是由行政机构决定。

该地区民选领导人奥马尔·阿卜杜拉也支持这一批评。克什米尔前教育部长纳伊姆·阿赫塔尔表示，该委员会应履行管理职能，而不是指导神职人员如何进行讲道。

瓦克夫委员会管理穆斯林宗教基金。该委员会由达拉克尚·安德拉比领导，她与印度总理纳伦德拉·莫迪所属的印度人民党有关联。自印度于2019年取消查谟和克什米尔的半自治地位以来，当地政治人士和宗教人士多次指责该委员会干预传统宗教活动。

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