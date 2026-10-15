W indyjskim Kaszmirze przewodnicząca Rady Wakfów Dżammu i Kaszmiru Darakshan Andrabi po krytyce wycofała wcześniejsze oświadczenie o wprowadzeniu jednolitych piątkowych kazań w meczetach regionu. Oświadczyła, że niezależni teologowie, kaznodzieje i mówcy sami będą decydować, czy poruszać w kazaniach problemy społeczne, w tym samobójstwa, traumy psychiczne i nadużywanie narkotyków, informuje Al Jazeera.

Plan standaryzowanych kazań

Wcześniej rada ogłosiła zamiar wprowadzenia standaryzowanych piątkowych kazań w meczetach regionu. Andrabi wyjaśniała, że komitet działający pod auspicjami rady miał określać tematy takich kazań, a ich treść byłaby zatwierdzana przez religijnych teologów bez udziału urzędników państwowych.

W niedzielę rada zgromadziła około 1 500 kaszmirskich teologów i kaznodziejów, z których część dołączyła do spotkania zdalnie. Teolog z dystryktu Rajouri, który chciał pozostać anonimowy, powiedział publikacji, że uczestników poinformowano o zamiarze odczytywania z minbarów wyłącznie wcześniej zatwierdzonego tekstu, przygotowanego przez komitet starszych teologów. Jak przekazał, skład tego komitetu nie został ogłoszony.

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Krytyka ze strony działaczy religijnych

Czołowi muzułmańscy teologowie w Kaszmirze nazwali początkową propozycję nieodpowiedzialną ingerencją w sprawy religijne kaszmirskich muzułmanów. Religijny przywódca regionu Mirwaiz Umar Farooq ostrzegł, że taki krok będzie oznaczał bezpośrednią ingerencję. Kierowane przez niego zrzeszenie organizacji religijnych Mutahida Majlis-e-Ulema oświadczyło, że treść kazań powinni określać islamscy teologowie, a nie organ administracyjny.

Krytykę poparł również wybrany przywódca regionu Omar Abdullah. Były minister edukacji Kaszmiru Naeem Akhtar stwierdził, że rada powinna wykonywać funkcje administracyjne, a nie wskazywać duchownym, jak wygłaszać kazania.

Rada Wakfów zarządza muzułmańskimi funduszami religijnymi. Na jej czele stoi Darakshan Andrabi, związana z Bharatiya Janata Party premiera Indii Narendry Modiego. Po zniesieniu przez Indie półautonomicznego statusu Dżammu i Kaszmiru w 2019 roku miejscowi politycy i działacze religijni wielokrotnie oskarżali radę o ingerowanie w tradycyjne praktyki religijne.

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