伯利兹已向政府提交国家海洋空间规划草案，该草案 предусматривает在深水区域设立三处新的海洋保护区。这将使该国能够保护其30%的海洋水域，并完成“伯利兹蓝色债券”协议八个阶段中的第六阶段。

据Mongabay报道，该计划草案于9月8日提交内阁批准。此后，该文件将由众议院和参议院审议，新区域也将正式公布。向伯利兹蓝色投资公司提交文件包的截止日期为11月4日。

为何选择深水区域

官员们解释称，这一选择基于对现有保护区网络的分析结果。伯利兹超过50%的珊瑚和近40%的海草已位于海洋保护区内，而深水特征的覆盖程度则低得多。

海岸带管理局和研究所海洋空间规划负责人萨米尔·罗萨多表示，在咨询期间，参与者大多不支持扩大沿海水域的限制。当地渔民正是在这些区域作业，他们此前曾反对关闭传统渔场。

三处新的保护区

草案提议保护约1652平方公里的海域。最小的区域是位于科罗纳礁附近、面积128平方公里的Sapodilla Caye Zone IV扩展区，其中拥有健康的珊瑚群落，以及数种具有重要商业价值鱼类的产卵地。

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最大的区域将是位于伯利兹专属经济区中部、面积1220平方公里的High Protection for Biodiversity Zone 8。第三处区域是High Protection for Biodiversity Zone 3的扩展区，被称为Deep Sea Zone，覆盖莱特豪斯礁环礁东北方向316平方公里的海域。这些区域分布着深海丘陵、高原、盆地、峡谷和海底斜坡。

如果该计划获得批准，伯利兹16.3%的海洋水域将获得高等级保护，另有13.7%将获得中等级保护。这将超过“蓝色债券”关于至少15%的水域应处于最严格保护制度下的要求。

监管和渔业问题

部分渔民在咨询期间呼吁，首先应确保对现有保护区进行适当管理。与此同时，渔业资源专家安德鲁·罗森伯格强调，保护深水区域十分重要，但如果不减少浅水区域的过度捕捞，包括非法和无证捕捞，这仍将不足以解决问题。

根据协议条款，到2027年，伯利兹必须提交至少三处海洋保护区，以获得国际自然保护联盟绿色名录认证。到2029年，该国必须为所有生物多样性保护区批准管理计划，包括偏远的深水区域。

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