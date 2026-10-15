Belize przedłożyło rządowi projekt krajowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, przewidującego utworzenie trzech nowych morskich obszarów chronionych w rejonach głębokowodnych. Ma to umożliwić krajowi ochronę 30% jego wód oceanicznych i realizację szóstego z ośmiu etapów porozumienia Belize Blue Bond.

Według Mongabay, projekt planu przekazano Gabinetowi Ministrów do zatwierdzenia 8 września. Następnie dokument mają rozpatrzyć Izba Reprezentantów i Senat, a nowe obszary mają zostać oficjalnie opublikowane. Termin złożenia pakietu dokumentów do Belize Blue Investment Company upływa 4 listopada.

Dlaczego wybrano głębokie wody

Urzędnicy wyjaśnili ten wybór wynikami analizy istniejącej sieci obszarów chronionych. Ponad 50% koralowców Belize i niemal 40% traw morskich znajduje się już na morskich obszarach chronionych, podczas gdy obiekty głębokowodne są reprezentowane w znacznie mniejszym stopniu.

Samir Rosado, kierownik ds. planowania przestrzennego obszarów morskich w Urzędzie i Instytucie Zarządzania Strefą Przybrzeżną, zaznaczył, że uczestnicy konsultacji przeważnie nie popierali rozszerzenia ograniczeń na wodach przybrzeżnych. To właśnie tam pracują lokalni rybacy, którzy wcześniej sprzeciwiali się zamykaniu tradycyjnych łowisk.

Trzy nowe obszary chronione

Projekt zakłada objęcie ochroną około 1652 kilometrów kwadratowych wód morskich. Najmniejszy obszar — rozszerzenie strefy Sapodilla Caye Zone IV w pobliżu rafy Corona o powierzchni 128 kilometrów kwadratowych — obejmuje zdrowy kompleks koralowy i miejsce tarła kilku ważnych gospodarczo gatunków ryb.

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Największym obszarem ma zostać High Protection for Biodiversity Zone 8 o powierzchni 1220 kilometrów kwadratowych w centralnej części wyłącznej strefy ekonomicznej Belize. Trzeci obszar — rozszerzenie High Protection for Biodiversity Zone 3, znane jako Deep Sea Zone — obejmuje 316 kilometrów kwadratowych na północny wschód od atolu Lighthouse Reef. Na tych obszarach występują wzgórza abisalne, płaskowyże, baseny, kaniony i podwodne stoki.

Jeśli plan zostanie zatwierdzony, 16,3% wód oceanicznych Belize będzie objętych wysokim poziomem ochrony, a kolejne 13,7% — średnim. Przekroczy to wymóg Blue Bond, zgodnie z którym co najmniej 15% wód musi być objętych najsurowszym reżimem ochronnym.

Kwestie kontroli i rybołówstwa

Część rybaków podczas konsultacji wezwała, by przede wszystkim zapewnić właściwe zarządzanie już istniejącymi obszarami chronionymi. Jednocześnie ekspert ds. zasobów rybnych Andrew Rosenberg podkreślił, że ochrona głębokich wód jest ważna, lecz nie będzie wystarczająca bez ograniczenia przełowienia w rejonach płytkowodnych, w tym nielegalnego i nielicencjonowanego rybołówstwa.

Zgodnie z warunkami porozumienia Belize ma do 2027 roku zgłosić co najmniej trzy morskie obszary chronione do certyfikacji w ramach Zielonej Listy Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody. Do 2029 roku kraj ma zatwierdzić plany zarządzania dla wszystkich stref ochrony bioróżnorodności, w tym odległych obszarów głębokowodnych.

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