Белиз представил правительству проект национального плана морского пространственного планирования, предусматривающего создание трёх новых морских охраняемых зон в глубоководных районах. Это должно позволить стране защитить 30% своих океанских вод и выполнить шестой из восьми этапов соглашения Belize Blue Bond.

По данным Mongabay, проект плана 8 сентября передали на утверждение Кабинету министров. После этого документ должны рассмотреть Палата представителей и Сенат, а новые зоны — официально опубликовать. Крайний срок подачи пакета документов в Belize Blue Investment Company — 4 ноября.

Почему выбрали глубокие воды

Чиновники объяснили выбор результатами анализа действующей сети охраняемых территорий. Более 50% кораллов Белиза и почти 40% морских трав уже находятся в пределах морских охраняемых территорий, тогда как глубоководные объекты представлены значительно меньше.

Руководитель направления морского пространственного планирования Управления и института управления прибрежной зоной Самир Росадо отметил, что участники консультаций в основном не поддерживали расширение ограничений в прибрежных водах. Именно там работают местные рыбаки, которые ранее выступали против закрытия традиционных районов промысла.

Три новые охраняемые зоны

Проект предлагает охранять примерно 1652 квадратных километра морской акватории. Наименьший участок — расширение зоны Sapodilla Caye Zone IV возле рифа Корона площадью 128 квадратных километров — включает здоровый коралловый комплекс и место нереста нескольких промыслово важных видов рыб.

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Крупнейшей должна стать High Protection for Biodiversity Zone 8 площадью 1220 квадратных километров в центральной части исключительной экономической зоны Белиза. Третий участок — расширение High Protection for Biodiversity Zone 3, известное как Deep Sea Zone, — охватывает 316 квадратных километров к северо-востоку от атолла Лайтхаус-Риф. В этих районах есть абиссальные холмы, плато, бассейны, каньоны и подводные склоны.

В случае утверждения плана 16,3% океанских вод Белиза будут иметь высокий уровень защиты, а ещё 13,7% — средний. Это превысит требование Blue Bond о том, чтобы не менее 15% вод находились под наиболее строгим режимом охраны.

Вопросы контроля и рыболовства

Часть рыбаков во время консультаций призвала прежде всего обеспечить надлежащее управление уже существующими охраняемыми зонами. В то же время специалист по рыбным ресурсам Эндрю Розенберг подчеркнул, что защита глубоких вод важна, но её будет недостаточно без сокращения чрезмерного вылова в мелководных районах, в том числе незаконного и нелицензированного рыболовства.

По условиям соглашения до 2027 года Белиз должен представить не менее трёх морских охраняемых территорий на сертификацию по Зелёному списку Международного союза охраны природы. До 2029 года страна должна утвердить планы управления для всех зон защиты биоразнообразия, включая удалённые глубоководные районы.

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