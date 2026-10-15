伊斯坦布尔暴雨造成至少两人死亡——Interia

土耳其伊斯坦布尔因强降雨和突发洪水，至少两人死亡。恶劣天气淹没了这座土耳其最大城市多个地区的街道，扰乱了机场运营，部分学校的课程被取消。

街道被淹和两名遇难者

据Interia报道，伊斯坦布尔部分地区每平方米降水量超过240升。据Hürriyet报道，该市自1985年以来未曾记录过这样的数值。降雨于周二开始，并在博斯普鲁斯海峡地区以及该市欧洲一侧的北部和中部加剧。

市政服务部门收到了6937起有关恶劣天气后果的报告。水还涌入了历史悠久的萨达巴德清真寺。社交媒体上传播的视频显示，水流涌入公交车内。

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一名34岁男子在萨勒耶尔区试图穿过道路时遭遇突发洪水死亡。他失去平衡，摔倒并头部撞到人行道上；该男子被送往医院，但未能获救。另一名遇难者是一名14岁少年，他在巴拉特区丘库尔博斯坦公园踩进水坑后触电身亡。有关其死亡事件的调查已经展开。

机场和学校的限制措施

由于暴风雨，原定在伊斯坦布尔机场降落的43架飞机被改降至土耳其其他机场和国外机场。该市六个区的学校停课一天，伊斯坦布尔的大学转为远程教学。

伊斯坦布尔灾害协调中心AKOM预测，未来还将出现强降雨，主要集中在博斯普鲁斯海峡附近和该市亚洲一侧。一些地方每平方米还可能降下50至70升雨水，阵风可能达到每小时80公里。当局还实施了道路交通限制，包括禁止摩托车和踏板车通行。

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