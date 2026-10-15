Ulewy w Stambule pochłonęły co najmniej dwie ofiary — Interia

W Stambule w Turcji co najmniej dwie osoby zginęły w wyniku silnych ulew i nagłych powodzi. Niekorzystna pogoda zalała ulice w różnych dzielnicach największego miasta Turcji, zakłóciła pracę lotniska, a zajęcia w części szkół zostały odwołane.

Zatopione ulice i dwie ofiary

Jak podaje Interia, w niektórych częściach Stambułu spadło ponad 240 litrów opadów na metr kwadratowy. Według Hürriyet takich wartości nie odnotowano w mieście od 1985 roku. Deszcze rozpoczęły się we wtorek i nasiliły się w rejonie Bosforu, a także na północy i w centralnej części europejskiej strony miasta.

Służby miejskie otrzymały 6937 zgłoszeń dotyczących skutków niepogody. Woda dostała się między innymi do zabytkowego meczetu Sadabad. W mediach społecznościowych rozpowszechniano nagrania pokazujące, jak woda wlewa się do autobusów.

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34-letni mężczyzna zginął w dzielnicy Sarıyer, gdy podczas nagłej powodzi próbował przejść przez jezdnię. Stracił równowagę, upadł i uderzył głową o chodnik; mężczyznę przewieziono do szpitala, jednak nie udało się go uratować. Kolejną ofiarą był 14-letni nastolatek, który został porażony prądem po tym, jak wszedł w kałużę w parku Çukurbostan w dzielnicy Balat. W sprawie jego śmierci wszczęto śledztwo.

Ograniczenia na lotnisku i w szkołach

Z powodu burz 43 samoloty, które miały wylądować na lotnisku w Stambule, skierowano na inne lotniska w Turcji i za granicą. W sześciu dzielnicach miasta na jeden dzień odwołano zajęcia w szkołach, a uniwersytety w Stambule przeszły na zdalny tryb nauczania.

Stambulski ośrodek koordynacji katastrof AKOM prognozował dalsze intensywne opady, przede wszystkim w pobliżu Bosforu i w azjatyckiej części miasta. W niektórych miejscach mogło spaść jeszcze od 50 do 70 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogły osiągnąć 80 km/h. Władze wprowadziły również ograniczenia w ruchu drogowym, w tym zakaz poruszania się motocyklami i skuterami.

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