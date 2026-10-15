Ливни в Стамбуле унесли жизни как минимум двух человек — Interia

В Стамбуле, Турция, в результате сильных ливней и внезапных наводнений погибли как минимум два человека. Непогода затопила улицы в разных районах крупнейшего города Турции, нарушила работу аэропорта, а занятия в части школ были отменены.

Затопленные улицы и две жертвы

Как сообщает Interia, в некоторых частях Стамбула выпало более 240 литров осадков на квадратный метр. По данным Hürriyet, таких показателей в городе не фиксировали с 1985 года. Дожди начались во вторник и усилились в районе Босфора, а также на севере и в центральной части европейской стороны города.

Городские службы получили 6937 обращений по поводу последствий непогоды. Вода, в частности, попала в историческую мечеть Садабад. В социальных сетях распространялись видео, на которых видно, как вода затекает в автобусы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

34-летний мужчина погиб в районе Сарыер, когда во время внезапного наводнения пытался перейти дорогу. Он потерял равновесие, упал и ударился головой о тротуар; мужчину доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Еще одной жертвой стал 14-летний подросток, которого ударило током после того, как он наступил в лужу в парке Чукурбостан в районе Балат. По факту его смерти начали расследование.

Ограничения в аэропорту и школах

Из-за бурь 43 самолета, которые должны были приземлиться в аэропорту Стамбула, направили в другие аэропорты Турции и за границу. В шести районах города на один день отменили занятия в школах, а университеты Стамбула перешли на дистанционный формат обучения.

Стамбульский центр по вопросам катастроф AKOM прогнозировал дальнейшие интенсивные осадки, прежде всего вблизи Босфора и в азиатской части города. В некоторых местах могло выпасть еще от 50 до 70 литров воды на квадратный метр, а порывы ветра могли достигнуть 80 км/ч. Власти также ввели ограничения дорожного движения, в том числе запретили передвижение мотоциклов и скутеров.

Читай нас в