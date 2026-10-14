В Израиле премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что просчеты разведки, предшествовавшие нападению 7 октября, не должны автоматически приводить к его отставке. В интервью Army Radio он сравнил эту ситуацию с провалами разведки перед нападением на Перл-Харбор и террористическими атаками 11 сентября 2001 года в США, сообщает Jerusalem Post.

Позиция по поводу расследования

Нетаньяху поддержал свое предложение создать национальную следственную комиссию с равным представительством коалиции и оппозиции. По его словам, правительственная комиссия не будет пользоваться доверием среди сторонников оппозиции, тогда как государственную комиссию, сформированную через действующую судебную процедуру, могут не принять многие его сторонники.

Премьер также предложил ориентироваться на двухпартийную комиссию, созданную в США после терактов 11 сентября. Он повторил, что если бы в ночь перед атакой его разбудили и проинформировали о необычной активности ХАМАС, то он приказал бы провести военные приготовления и отменить музыкальный фестиваль Nova.

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Предупреждение Ирану и выборы

Нетаньяху заявил, что израильская система безопасности неоднократно оценивала, что ХАМАС сдержан, и не ожидала крупного нападения из сектора Газа. На вопрос, распознал ли он предупреждающие сигналы до атаки, премьер ответил отрицательно.

Отдельно он предупредил Иран, что попытка атаковать Израиль получит беспрецедентный ответ. Нетаньяху заявил, что Израиль готов к различным сценариям и не позволит Ирану получить ядерное оружие, пока он занимает пост премьер-министра. Он выразил надежду, что выборы 27 октября состоятся по графику, но допустил, что противники Израиля могут прибегнуть к атакам или ракетным обстрелам, чтобы создать впечатление уязвимости страны.

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