В Исламабаде спикер Национальной ассамблеи Пакистана Сардар Аяз Садик 14 октября издал распоряжения о доставлении на заседания Национальной ассамблеи двух депутатов от PTI — Санауллы Хана Масти Хеля и Давара Хана Кунди. Как сообщает Dawn, на момент принятия решения оба депутата находились под стражей полиции провинции Пенджаб.

Доставление на заседания

Распоряжения были изданы в соответствии с правилом 108 Правил процедуры и ведения дел в Национальной ассамблее 2007 года. Спикер признал присутствие двух парламентариев необходимым во время сессии, созванной президентом Пакистана Асифом Али Зардари 13 октября.

Полиции приказано доставлять депутатов к началу каждого заседания Национальной ассамблеи к парламентскому приставу в здании парламента в Исламабаде. После окончания заседания пристав должен передавать их обратно под стражу полиции.

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Обращение PTI

Во вторник главный парламентский организатор PTI Амир Догар в письме Садику заявил, что девять депутатов партии находятся под стражей. Он попросил издать распоряжения об их доставлении на заседания Национальной ассамблеи и Сената; среди названных депутатов были Масти Хель и Кунди.

Копии распоряжения секретариат Национальной ассамблеи направил, в частности, в Министерство внутренних дел, руководству Пенджаба, администрации столичной территории Исламабада, полиции и парламентскому приставу для координации доставления депутатов.

В воскресенье федеральные власти ввели чрезвычайное положение и губернаторское правление в провинции Хайбер-Пахтунхва, сославшись на заявленное устранение возглавляемого PTI провинциального правительства от борьбы с терроризмом. После этого под стражу были взяты несколько лидеров PTI, в том числе исполняющий обязанности главного министра провинции Сохаил Африди.

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