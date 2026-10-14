在伊斯兰堡，巴基斯坦国民议会议长萨达尔·阿亚兹·萨迪克于10月14日下令将两名PTI议员——萨瑙拉·汗·马斯蒂·赫尔和达瓦尔·汗·昆迪——带至国民议会会议。Dawn报道称，在作出决定时，两名议员均被旁遮普省警方拘押。

带至会议

该命令依据2007年《国民议会程序与事务处理规则》第108条发布。议长认为，在巴基斯坦总统阿西夫·阿里·扎尔达里于10月13日召集的会议期间，这两名议员的出席是必要的。

警方被命令在国民议会每次会议开始时，将议员带至伊斯兰堡议会大厦的议会警卫官处。会议结束后，警卫官须将他们移交回警方羁押。

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PTI的请求

周二，PTI首席议会组织人阿米尔·多加尔在致萨迪克的信中称，该党有九名议员被拘押。他请求发布命令，将他们带至国民议会和参议院会议；被点名的议员包括马斯蒂·赫尔和昆迪。

国民议会秘书处将命令副本发送给了内政部、旁遮普省领导层、伊斯兰堡首都区行政当局、警方及议会警卫官等，以协调议员的带至事宜。

周日，联邦当局在开伯尔-普什图省实施紧急状态和省长管治，理由是由PTI领导的省政府宣称退出反恐斗争。此后，多名PTI领导人被拘押，其中包括该省代理首席部长苏海尔·阿夫里迪。

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