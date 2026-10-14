Великобритания расширяет полномочия по введению санкций против лиц и структур, которые поддерживают незаконную поселенческую деятельность Израиля, препятствуют доставке гуманитарной помощи или незаконно удерживают людей. Как сообщает The Guardian, новый глобальный санкционный режим предусматривает замораживание активов, запрет на предоставление средств или экономических ресурсов, запреты на въезд и дисквалификацию директоров компаний.

Новые основания для ограничений

Соответствующий нормативный акт дополняет санкционный режим 2020 года тремя основаниями: серьезными нарушениями международного гуманитарного права, препятствованием гуманитарной помощи и серьезными нарушениями права на свободу и личную неприкосновенность.

Незаконная поселенческая деятельность будет подпадать под санкции как нарушение международного гуманитарного права, в частности положений Женевской конвенции об оккупации. Меры могут применяться не только к непосредственным исполнителям, но и к тем, кто содействует, подстрекает, продвигает или поддерживает такие действия, финансирует их, предоставляет товары или технологии, скрывает доказательства или получает от этого выгоду.

Под действие правил могут попасть банки и коммерческие структуры, поскольку для внесения в санкционный список достаточно обоснованных оснований подозревать причастность к соответствующим действиям.

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Срочная процедура и поселение E1

Новый режим должен вступить в силу в четверг, однако в течение 28 дней его должны одобрить члены обеих палат британского парламента. Также вводится срочная процедура, которая позволит министрам на срок до 112 дней воспроизводить санкционные решения ЕС, США, Канады или Австралии, пока готовится отдельное британское дело.

Министр иностранных дел Эд Милибенд ускоряет принятие мер на фоне планов израильского правительства продолжить проект поселения E1 на Западном берегу реки Иордан, рассчитанный на 1234 дома. Многие наблюдатели считают, что такой проект может разорвать территориальную непрерывность жизнеспособного палестинского государства.

Подача заявок на тендер E1 завершается 19 октября. Земельное управление Израиля подтвердило, что тендерные предложения не будут открываться и рассматриваться до 19 ноября — после израильских выборов 27 октября. Отдельно британские чиновники совместно с европейскими партнерами работают над механизмами запрета британской торговли с незаконными израильскими поселениями.

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