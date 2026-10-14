Wielka Brytania rozszerza uprawnienia do nakładania sankcji na osoby i podmioty, które wspierają nielegalną działalność osadniczą Izraela, utrudniają dostarczanie pomocy humanitarnej lub bezprawnie przetrzymują ludzi. Jak informuje The Guardian, nowy globalny reżim sankcyjny przewiduje zamrożenie aktywów, zakaz udostępniania środków finansowych lub zasobów gospodarczych, zakazy wjazdu oraz dyskwalifikację dyrektorów spółek.

Nowe podstawy ograniczeń

Odpowiedni akt prawny uzupełnia reżim sankcyjny z 2020 roku o trzy podstawy: poważne naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego, utrudnianie pomocy humanitarnej oraz poważne naruszenia prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego.

Nielegalna działalność osadnicza będzie objęta sankcjami jako naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego, w tym postanowień konwencji genewskiej dotyczących okupacji. Środki mogą zostać zastosowane nie tylko wobec bezpośrednich sprawców, lecz także wobec osób, które ułatwiają, podżegają, promują lub wspierają takie działania, finansują je, dostarczają towary lub technologie, ukrywają dowody albo czerpią z nich korzyści.

Banki i podmioty komercyjne mogą zostać objęte tymi przepisami, ponieważ do wpisania na listę sankcyjną wystarczą uzasadnione podstawy, by podejrzewać ich udział w odpowiednich działaniach.

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Tryb pilny i osiedle E1

Nowy reżim ma wejść w życie w czwartek, jednak w ciągu 28 dni musi zostać zatwierdzony przez członków obu izb brytyjskiego parlamentu. Wprowadzana jest również procedura pilna, która umożliwi ministrom odtwarzanie decyzji sankcyjnych UE, USA, Kanady lub Australii na okres do 112 dni, podczas gdy przygotowywana jest odrębna brytyjska sprawa.

Minister spraw zagranicznych Ed Miliband przyspiesza przyjęcie środków w związku z planami izraelskiego rządu, by kontynuować projekt osiedla E1 na Zachodnim Brzegu Jordanu, przewidziany na 1234 domy. Wielu obserwatorów uważa, że taki projekt może przerwać ciągłość terytorialną zdolnego do funkcjonowania państwa palestyńskiego.

Termin składania ofert w przetargu E1 upływa 19 października. Izraelski Urząd ds. Ziemi potwierdził, że oferty przetargowe nie będą otwierane ani rozpatrywane do 19 listopada — po izraelskich wyborach 27 października. Osobno brytyjscy urzędnicy wraz z europejskimi partnerami pracują nad mechanizmami zakazu brytyjskiego handlu z nielegalnymi izraelskimi osiedlami.

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