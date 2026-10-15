Na Bahamach parlamentarny Komitet ds. Rachunków Publicznych planuje zakończyć główną część kontroli Narodowego Funduszu Inwestycyjnego w październiku i opublikować raport do połowy listopada. Komitet próbuje prześledzić przepływ około 700 mln dolarów bahamskich pożyczek publicznych, które rząd powiązał z funduszem, informuje The Rio Times.

Wniosek o dokumenty finansowe

Przewodniczący komitetu i lider opozycyjnego Wolnego Ruchu Narodowego Michael Pintard oświadczył 13 października, że Ministerstwo Finansów i Skarb Państwa wciąż nie przekazały danych o transakcjach niezbędnych do prześledzenia środków. Komitet chce ustalić, dokąd skierowano pieniądze, przez jakie rachunki przepływały i jakie transakcje przeprowadzono.

Według Pintarda Bank Centralny i Departament Spraw Prawnych przekazały zeznania i dokumenty w terminie. Sekretarz finansowy Simon Wilson oraz skarbnik również wystąpili przed komitetem, jednak, jak stwierdził przewodniczący komitetu, w materiałach nadal są luki.

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Pytania o uprawnienia funduszu

Pintard wymienił pięciu członków zarządu funduszu, których dokumenty nominacyjne są datowane na sierpień 2025 roku. Korespondencja z prezesem Banku Centralnego Johnem Rolle'em, jak powiedział, potwierdziła, że zarząd ani razu się nie zebrał.

Komitet chce również uzyskać od Ministerstwa Finansów wskazanie konkretnego przepisu prawnego, który pozwalał na działanie w imieniu funduszu bez zarządu. Ustawa z 2022 roku przewiduje, że rachunek funduszu otwiera zarząd w banku rekomendowanym przez Bank Centralny, a zbadane sprawozdania finansowe mają być przedstawiane parlamentowi w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku finansowego.

Minister finansów Michael Halkitis oświadczał, że 310 mln dolarów bahamskich przeznaczonych dla funduszu skierowano na infrastrukturę publiczną. Rząd powołuje się na ustawę o zarządzaniu finansami publicznymi oraz porady prawne, podkreślając, że działał zgodnie z prawem. Komitet zaznacza, że dochodzenie trwa i nie sformułował jeszcze ostatecznych wniosków.

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