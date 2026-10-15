На Багамах парламентский Комитет по государственным счетам планирует завершить основную часть проверки Национального инвестиционного фонда в октябре и опубликовать отчет к середине ноября. Комитет пытается отследить движение около 700 млн багамских долларов государственных заимствований, которые правительство связывало с фондом, сообщает The Rio Times.

Запрос финансовых документов

Председатель комитета, лидер оппозиционного Свободного национального движения Майкл Пинтард 13 октября заявил, что Министерство финансов и Казначейство еще не предоставили данные об операциях, необходимые для отслеживания средств. Комитет хочет установить, куда направлялись деньги, через какие счета они проходили и какие операции проводились.

По словам Пинтарда, Центральный банк и Департамент юридических вопросов своевременно предоставили свидетельства и документы. Финансовый секретарь Саймон Уилсон и казначей также выступали перед комитетом, однако, по словам председателя комитета, в материалах остаются пробелы.

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Вопросы о полномочиях фонда

Пинтард назвал пятерых членов правления фонда, документы о назначении которых датированы августом 2025 года. Переписка с главой Центрального банка Джоном Роллом, по его словам, подтвердила, что правление ни разу не собиралось.

Комитет также стремится получить от Министерства финансов ссылку на конкретную правовую норму, которая позволяла действовать от имени фонда без правления. Закон 2022 года предусматривает, что счет фонда открывает правление в банке, рекомендованном Центральным банком, а аудированная отчетность должна представляться в парламент в течение шести месяцев после окончания финансового года.

Министр финансов Майкл Галкитис заявлял, что 310 млн багамских долларов, предназначенных для фонда, были направлены на государственную инфраструктуру. Правительство ссылается на Закон об управлении государственными финансами и юридические консультации, подчеркивая, что действовало законно. Комитет подчеркивает, что расследование продолжается и окончательных выводов он еще не сделал.

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