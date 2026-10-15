巴哈马议会公共账目委员会计划于10月完成对国家投资基金审查的主要部分，并在11月中旬前公布报告。该委员会正试图追踪约7亿巴哈马元公共借款的流向，政府曾将这些借款与该基金联系起来，The Rio Times报道。

索取财务文件

委员会主席、反对党自由国民运动领袖迈克尔·平塔德10月13日表示，财政部和国库尚未提供追踪资金所需的交易数据。委员会希望确定资金流向何处、经过哪些账户以及进行了哪些交易。

平塔德表示，中央银行和法律事务部及时提供了证词和文件。财政秘书西蒙·威尔逊和财政官员也在委员会面前作证，但委员会主席称，相关材料中仍存在缺口。

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有关基金权限的问题

平塔德列出了该基金的五名董事会成员，他们的任命文件日期均为2025年8月。他表示，与中央银行行长约翰·罗尔的通信证实，董事会从未召开过会议。

委员会还希望财政部提供具体法律条款的依据，该条款允许在没有董事会的情况下代表基金行事。2022年法律规定，基金账户由董事会在中央银行推荐的银行开立，审计后的报表必须在财政年度结束后六个月内提交议会。

财政部长迈克尔·哈尔基蒂斯曾表示，为该基金拨出的3.1亿巴哈马元被用于公共基础设施。政府援引《公共财政管理法》和法律意见，强调其行为合法。委员会强调，调查仍在继续，尚未得出最终结论。

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