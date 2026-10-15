W Korei Południowej liczba operatorów lokali z kuchnią koreańską zmniejszyła się w ciągu roku o ponad 6 tys. Według danych Krajowej Służby Podatkowej, w lipcu było ich 403 299 — o 6 001, czyli o 1,46%, mniej niż rok wcześniej, gdy wskaźnik wynosił 409 300.

Dynamika liczby restauracji

Jak podaje Korea Herald, spadek nastąpił po kilku latach wzrostu liczby takich lokali, który trwał również podczas pandemii COVID-19.

W 2019 roku w kraju było 386 161 operatorów lokali z kuchnią koreańską. W 2020 roku ich liczba wzrosła do 397 465, w 2021 roku — do 404 871, a w 2022 roku — do 408 019. W 2023 roku wskaźnik osiągnął 410 323, w 2024 roku — 411 145, jednak w 2025 roku spadł do 406 075.

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Przyczyny spadku

Branża restauracyjna wiąże zmniejszenie liczby lokali ze starzeniem się właścicieli firm, stosunkowo niewielkim wykorzystaniem usług dostawczych, a także wzrostem cen żywności i pracy.

Jednocześnie liczba lokali z kuchnią japońską wzrosła w tym samym rocznym okresie o 1,07%: z 23 201 do 23 451.

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