Federalne organy USA zajęły telefon reprezentantki Minnesoty w Izbie Reprezentantów Ilhan Omar i wydały ponad tuzin wezwań przed wielką ławę przysięgłych, w tym niektórym jej krewnym. Jak podaje The Guardian, powołując się na poinformowaną osobę, organy ścigania sprawdzają możliwe oszustwo w dokumentach imigracyjnych Omar.

Wezwania przed wielką ławę przysięgłych

Według rozmówcy gazety wezwania wydano na potrzeby wielkiej ławy przysięgłych, która zbiera dowody w stanie Minnesota. Źródło wypowiadało się anonimowo, ponieważ nie było upoważnione do komentowania trwającego śledztwa.

Zakres kontroli jest obecnie niejasny. Sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego USA Markwayne Mullin oświadczył, że organy ścigania badają możliwe przestępstwa związane z dokumentami imigracyjnymi rodziny Omar.

Przeszukanie przed wyborami

W poniedziałek federalni agenci przeprowadzili przeszukanie w domu Omar w Waszyngtonie. Doszło do tego na trzy tygodnie przed listopadowymi wyborami śródokresowymi, w których ubiega się ona o reelekcję. The Guardian zauważa, że Departament Sprawiedliwości USA historycznie starał się unikać publicznych działań śledczych wobec kandydatów w ciągu 60 dni przed prawyborami lub wyborami powszechnymi.

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Prokuratorka USA w Dystrykcie Kolumbii Jeanine Pirro powiedziała w wywiadzie dla Fox News, że wobec Omar toczy się kilka postępowań. Według niej jej biuro bada również kwestie związane z oświadczeniami finansowymi kongresmenki.

Demokraci potępili przeszukanie i oświadczyli, że administracja działa z powodów politycznych. Omar nazwała działania organów ścigania próbą prześladowania przeciwników politycznych i wykorzystywania federalnych organów ścigania jako narzędzia nacisku. Oświadczyła również, że prezydent Donald Trump przez dziesięć lat rozpowszechniał wobec niej bezpodstawne oskarżenia i oszczercze kampanie.

Omar po raz pierwszy została wybrana do Izby Reprezentantów w 2018 roku. Reprezentuje 5. okręg kongresowy Minnesoty, obejmujący Minneapolis, i należy do grupy postępowych ustawodawców znanej jako Squad.

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