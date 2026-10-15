Федеральные органы США изъяли телефон члена Палаты представителей от Миннесоты Ильхан Омар и выдали более десятка повесток в большое жюри, в том числе некоторым ее родственникам. Как сообщает The Guardian со ссылкой на осведомленного человека, правоохранители проверяют возможное мошенничество в иммиграционных документах Омар.

Повестки в большое жюри

По словам собеседника издания, повестки были выданы для большого жюри, которое собирает доказательства в штате Миннесота. Источник говорил анонимно, поскольку не был уполномочен комментировать текущее расследование.

Масштаб проверки пока неясен. Министр внутренней безопасности США Марквейн Маллин заявлял, что правоохранители изучают возможные преступления, связанные с иммиграционными документами семьи Омар.

Обыск накануне выборов

В понедельник федеральные агенты провели обыск в доме Омар в Вашингтоне. Это произошло за три недели до промежуточных выборов в ноябре, на которых она баллотируется на переизбрание. The Guardian отмечает, что Министерство юстиции США исторически стремилось избегать публичных следственных действий в отношении кандидатов в течение 60 дней до праймериз или всеобщих выборов.

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Прокурор США в округе Колумбия Джинин Пирро в интервью Fox News заявила, что в отношении Омар продолжается несколько расследований. По ее словам, ее офис также изучает вопросы, связанные с финансовыми декларациями конгрессвумен.

Демократы осудили обыск и заявили, что администрация действует по политическим мотивам. Омар назвала действия правоохранителей попыткой преследовать политических оппонентов и использовать федеральные правоохранительные органы как инструмент давления. Она также заявила, что президент Дональд Трамп на протяжении десяти лет распространял в ее отношении безосновательные обвинения и клеветнические кампании.

Омар впервые избрали в Палату представителей в 2018 году. Она представляет 5-й избирательный округ Миннесоты, в который входит Миннеаполис, и входит в объединение прогрессивных законодателей, известное как Squad.

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