У США вилучили телефон Ільхан Омар у справі про можливе шахрайство — The Guardian

Федеральні органи США вилучили телефон членкині Палати представників від Міннесоти Ільхан Омар та видали понад десяток повісток до великого журі, зокрема деяким її родичам. Як повідомляє The Guardian з посиланням на поінформовану особу, правоохоронці перевіряють можливе шахрайство в імміграційних документах Омар.

Повістки до великого журі

За словами співрозмовника видання, повістки видали для великого журі, яке збирає докази у штаті Міннесота. Джерело говорило анонімно, оскільки не було уповноважене коментувати поточне розслідування.

Масштаб перевірки наразі неясний. Міністр внутрішньої безпеки США Марквейн Маллін заявляв, що правоохоронці вивчають можливі злочини, пов’язані з імміграційними документами родини Омар.

Обшук напередодні виборів

У понеділок федеральні агенти провели обшук у будинку Омар у Вашингтоні. Це сталося за три тижні до проміжних виборів у листопаді, на яких вона балотується на переобрання. The Guardian зазначає, що Міністерство юстиції США історично намагалося уникати публічних слідчих дій щодо кандидатів протягом 60 днів до праймеріз або загальних виборів.

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Прокурорка США в окрузі Колумбія Джинін Пірро в інтерв’ю Fox News сказала, що щодо Омар триває кілька розслідувань. За її словами, її офіс також вивчає питання, пов’язані з фінансовими деклараціями конгресвумен.

Демократи засудили обшук і заявили, що адміністрація діє з політичних мотивів. Омар назвала дії правоохоронців спробою переслідувати політичних опонентів і використовувати федеральні правоохоронні органи як інструмент тиску. Вона також заявила, що президент Дональд Трамп протягом десяти років поширював щодо неї безпідставні звинувачення та наклепницькі кампанії.

Омар уперше обрали до Палати представників у 2018 році. Вона представляє п’ятий виборчий округ Міннесоти, до якого входить Міннеаполіс, і входить до об’єднання прогресивних законодавців, відомого як Squad.

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