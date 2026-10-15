美国联邦机构扣押了明尼苏达州联邦众议员伊尔汗·奥马尔的手机，并向包括其部分亲属在内的人员发出了十多张大陪审团传票。据《卫报》报道，执法人员援引一名知情人士的说法，正在调查奥马尔移民文件中可能存在的欺诈行为。

大陪审团传票

据该报消息人士称，这些传票是为在明尼苏达州收集证据的大陪审团发出的。该消息人士匿名发言，因为其无权就正在进行的调查发表评论。

调查的范围目前尚不清楚。美国国土安全部长马克韦恩·马林表示，执法人员正在调查与奥马尔家人移民文件有关的可能犯罪行为。

选举前的搜查

周一，联邦探员搜查了奥马尔位于华盛顿的住所。这发生在她竞选连任的11月中期选举前三周。《卫报》指出，美国司法部历来试图避免在初选或大选前60天内对候选人采取公开调查行动。

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哥伦比亚特区联邦检察官珍妮·皮罗在接受福克斯新闻采访时表示，针对奥马尔的多项调查正在进行。她表示，其办公室也在研究与这名女议员财务申报有关的问题。

民主党人谴责此次搜查，并表示政府出于政治动机行事。奥马尔称，执法行动是试图迫害政治对手，并将联邦执法机构用作施压工具。她还表示，唐纳德·特朗普总统十年来一直针对她传播毫无根据的指控和诽谤性宣传。

奥马尔于2018年首次当选联邦众议员。她代表包括明尼阿波利斯在内的明尼苏达州第五国会选区，并属于被称为“Squad”的进步派立法者团体。

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