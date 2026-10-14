英国正在扩大对支持以色列非法定居点活动、阻碍人道主义援助运送或非法拘押人员的个人和实体实施制裁的权限。正如《卫报》报道，新的全球制裁制度规定冻结资产、禁止提供资金或经济资源、实施入境禁令以及取消公司董事任职资格。

限制措施的新依据

相关法规在2020年制裁制度的基础上增加了三项依据：严重违反国际人道法、阻碍人道主义援助以及严重侵犯人身自由和安全权。

非法定居点活动将作为违反国际人道法的行为而受到制裁，其中包括违反《日内瓦公约》中有关占领的条款。措施不仅可适用于直接实施者，也可适用于协助、煽动、推动或支持此类行为者，为其提供资金者，提供商品或技术者，隐匿证据者，或从中获益者。

银行和商业实体可能被纳入这些规则的适用范围，因为只要有合理理由怀疑其参与相关行为，便足以将其列入制裁名单。

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紧急程序与E1定居点

新制度将于周四生效，但须在28天内获得英国议会两院议员批准。同时还将引入紧急程序，使部长们能够在准备单独的英国案件期间，最长112天内复制欧盟、美国、加拿大或澳大利亚的制裁决定。

外交大臣埃德·米利班德正在加快通过这些措施，背景是以色列政府计划推进约旦河西岸E1定居点项目，该项目规划建设1234套住房。许多观察人士认为，这一项目可能会切断一个可行的巴勒斯坦国的领土连续性。

E1招标申请的截止日期为10月19日。以色列土地管理局确认，在11月19日之前——即10月27日以色列选举之后——不会开启或审议投标方案。此外，英国官员正与欧洲伙伴合作，研究禁止英国与非法以色列定居点进行贸易的机制。

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