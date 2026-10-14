В Германии региональный парламент призвал прекратить помощь Украине

14 октября парламент федеральной земли Саксония-Анхальт принял резолюцию с призывом прекратить военную и финансовую помощь Украине, оставив лишь гуманитарную поддержку. Также депутаты выступили за отмену санкций против России и за нейтральный статус Украины.

Документ под названием «Мирные переговоры вместо расширения войны в Украине» совместно внесли ультраправая «Альтернатива для Германии» (АдН) и левопопулистский «Союз социальной справедливости и экономического здравого смысла» (BSW). Представители этих партий поддержали резолюцию, тогда как ХДС, СДПГ, «Зелёные» и Левая партия проголосовали против.

Авторы документа утверждают, что поставки оружия и санкционное давление не способствуют завершению войны. Вместо этого они призывают к немедленному прекращению огня, переговорам с Россией и восстановлению экономических отношений между Берлином и Москвой.

Резолюция носит политический характер и не означает автоматического прекращения помощи Украине со стороны Германии. Она призывает правительство земли продвигать эти предложения на федеральном уровне, в частности через Бундесрат.

Источник: Ландтаг

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