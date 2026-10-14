У Німеччині регіональний парламент закликав припинити допомогу Україні

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Парламент федеральної землі Саксонія-Ангальт 14 жовтня ухвалив резолюцію із закликом припинити військову та фінансову допомогу Україні, залишивши лише гуманітарну підтримку. Також депутати виступили за скасування санкцій проти Росії та нейтральний статус України.

Документ під назвою «Мирні переговори замість розширення війни в Україні» спільно внесли ультраправа «Альтернатива для Німеччини» (АдН) і лівопопулістський «Союз соціальної справедливості та економічного здорового глузду» (BSW). Представники цих партій підтримали резолюцію, тоді як ХДС, СДПН, «Зелені» та Ліва партія проголосували проти.

Автори документа стверджують, що постачання зброї та санкційний тиск не сприяють завершенню війни. Натомість вони закликають до негайного припинення вогню, переговорів із Росією та відновлення економічних відносин між Берліном і Москвою.

Резолюція має політичний характер і не означає автоматичного припинення допомоги Україні з боку Німеччини. Вона закликає земельний уряд просувати ці пропозиції на федеральному рівні, зокрема через Бундесрат.

Джерело: Ландтаг

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