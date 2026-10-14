Зеленский завершил часовые переговоры с Бернемом в Лондоне

Владимир Зеленский покинул Даунинг-стрит после часовой встречи с Энди Бернемом.

Переговоры завершились без общения с прессой.

После встречи оба лидера продолжали оживленно беседовать по дороге из резиденции британского премьера. Бернем проводил Зеленского до автомобиля и пожал ему руку на прощание.

Президент Украины Владимир Зеленский провел аудиенцию у короля Великобритании Чарльза III.

Украинские переговорщики пригласили специальных посланников президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера на встречу в Брюсселе в ближайшие дни. По данным источников, в ней также должен принять участие президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе Украина ожидает положительных решений о поддержке от международных партнеров. В частности, запланированы переговоры с ЕС, Данией, Литвой и Великобританией.

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