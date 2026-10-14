Зеленський завершив годинні переговори з Бернемом у Лондоні
Володимир Зеленський залишив Даунінг-стріт після годинної зустрічі з Енді Бернемом.
Переговори завершилися без спілкування з пресою.
Після зустрічі обидва лідери продовжували жваво розмовляти дорогою з резиденції британського прем’єра. Бернем провів Зеленського до автомобіля та потиснув йому руку на прощання.
Президент України ВолодимирЗеленський провів аудієнцію з королем Великої Британії Чарльзом III.
Українські переговорники запросили спецпосланців президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера на зустріч у Брюсселі найближчими днями. За даними джерел, у ній також має взяти участь президент України Володимир Зеленський.
Президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня Україна очікує на позитивні рішення щодо підтримки від міжнародних партнерів. Зокрема, заплановані переговори з ЄС, Данією, Литвою та Великою Британією.