W Izraelu premier Binjamin Netanjahu oświadczył, że błędy wywiadu poprzedzające atak z 7 października nie powinny automatycznie prowadzić do jego dymisji. W wywiadzie dla Army Radio porównał tę sytuację do porażek wywiadowczych przed atakiem na Pearl Harbor oraz zamachami terrorystycznymi z 11 września 2001 roku w USA, informuje „Jerusalem Post”.

Stanowisko w sprawie śledztwa

Netanjahu poparł swoją propozycję utworzenia krajowej komisji śledczej z równą reprezentacją koalicji i opozycji. Według niego komisja rządowa nie cieszyłaby się zaufaniem zwolenników opozycji, podczas gdy komisja państwowa, powołana w ramach obecnej procedury sądowej, może nie zostać zaakceptowana przez wielu jego zwolenników.

Premier zaproponował również wzorowanie się na ponadpartyjnej komisji utworzonej w USA po zamachach z 11 września. Powtórzył, że gdyby w nocy przed atakiem został obudzony i poinformowany o nietypowej aktywności Hamasu, nakazałby przygotowania wojskowe i odwołanie festiwalu muzycznego Nova.

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Ostrzeżenie dla Iranu i wybory

Netanjahu powiedział, że izraelski system bezpieczeństwa wielokrotnie oceniał, iż Hamas jest powstrzymywany, i nie oczekiwał dużego ataku ze Strefy Gazy. Zapytany, czy rozpoznał sygnały ostrzegawcze przed atakiem, premier odpowiedział przecząco.

Osobno ostrzegł Iran, że próba zaatakowania Izraela spotka się z bezprecedensową odpowiedzią. Netanjahu oświadczył, że Izrael jest gotowy na różne scenariusze i nie pozwoli Iranowi uzyskać broni jądrowej, dopóki pełni urząd premiera. Wyraził nadzieję, że wybory 27 października odbędą się zgodnie z harmonogramem, lecz dopuścił, że przeciwnicy Izraela mogą uciec się do ataków lub ostrzałów rakietowych, aby stworzyć wrażenie podatności kraju na zagrożenia.

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