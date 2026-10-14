Zgromadzenie Narodowe Wenezueli przekazało do Najwyższego Trybunału Sprawiedliwości projekt reformy Konstytucyjnej ustawy przeciw nienawiści, na rzecz pokojowego współistnienia i tolerancji. Poinformował o tym przewodniczący parlamentu Jorge Rodríguez.

Projekt skierowano do rozpatrzenia przez sąd

Rodríguez ogłosił złożenie dokumentu w poście w serwisie społecznościowym X, nie ujawniając treści proponowanych zmian. Jak podaje Anadolu Agency, reforma nie została jeszcze zatwierdzona: przed wejściem w życie musi przejść kontrolę sądową i procedury legislacyjne.

Oczekuje się, że projekt zostanie poddany publicznej dyskusji, po czym deputowani przeprowadzą drugie rozpatrzenie dokumentu. Ostateczny wpływ inicjatywy będzie zależeć od sformułowań, które ostatecznie zatwierdzą ustawodawcy, oraz od praktyki stosowania ustawy.

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Ustawa obowiązuje od 2017 roku

Ustawa, przyjęta w 2017 roku za rządów Nicolása Maduro, przewiduje kary za propagowanie lub podżeganie do nienawiści, dyskryminacji i przemocy. Organizacje praw człowieka krytykowały jej szerokie przepisy, twierdząc, że mogą one ograniczać wolność wypowiedzi i być stosowane przeciwko przeciwnikom politycznym oraz krytykom władz.

Pełniąca obowiązki prezydenta Delcy Rodríguez wcześniej wezwała do częściowej reformy ustawy, uznając obawy dotyczące jej stosowania, informują wenezuelskie media.

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