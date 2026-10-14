Национальная ассамблея Венесуэлы передала в Верховный трибунал правосудия проект реформы Конституционного закона против ненависти, за мирное сосуществование и толерантность. Об этом сообщил председатель парламента Хорхе Родригес.

Проект направили на рассмотрение суда

Родригес объявил о подаче документа в публикации в социальной сети X, не раскрыв содержания предложенных изменений. Как сообщает Anadolu Agency, реформа еще не одобрена: до вступления в силу она должна пройти судебное рассмотрение и законодательные процедуры.

Ожидается, что проект вынесут на общественное обсуждение, после чего депутаты проведут второе обсуждение документа. Окончательное влияние инициативы будет зависеть от формулировок, которые в итоге утвердят законодатели, и от практики применения закона.

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Закон действует с 2017 года

Закон, принятый в 2017 году при правлении Николаса Мадуро, предусматривает наказание за пропаганду или подстрекательство к ненависти, дискриминации и насилию. Правозащитные организации критиковали его широкие положения, заявляя, что они могут ограничивать свободу выражения мнений и применяться против политических оппонентов и критиков власти.

Исполняющая обязанности президента Делси Родригес ранее призвала к частичной реформе закона, признав обеспокоенность его применением, сообщают венесуэльские СМИ.

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