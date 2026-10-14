W Nigerii cyfrowa platforma bankowa WayvePay oświadczyła, że nikt za jej pośrednictwem nie zapisał się na akcje Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals w ramach trwającej pierwszej oferty publicznej (IPO). Premium Times Nigeria informuje o tym, powołując się na oświadczenie Wayve Microfinance Bank Limited, operatora platformy.

Ostrzeżenie regulatora

W ubiegły piątek nigeryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) ostrzegła obywateli przed inwestowaniem za pośrednictwem WayvePay. Regulator oświadczył, że platforma nie jest zarejestrowana do pozyskiwania inwestycji od społeczeństwa i nie ma prawa działać w żadnym charakterze na krajowym rynku kapitałowym.

SEC ostrzegła również, że kontakty z niezarejestrowanymi i nieregulowanymi podmiotami mogą narazić inwestorów na ryzyko oszustwa i strat finansowych.

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Stanowisko WayvePay

Wayve Microfinance Bank poinformował, że po ostrzeżeniu SEC usunął materiały promocyjne oraz link związany z IPO ze swojej aplikacji mobilnej. Bank oświadczył, że uczestniczy w procesie IPO poprzez partnerstwo z Coronation Securities.

Według banku porozumienie to łączy platformę WayvePay z Coronation Securities w zakresie transakcji związanych z IPO. Środki na subskrypcję miały trafiać do Coronation Securities, a nie do banku.

Wayve Microfinance Bank poinformował również, że posiada licencję Banku Centralnego Nigerii, a kwalifikujące się depozyty są ubezpieczone przez Nigeryjską Korporację Ubezpieczeń Depozytów w ramach określonych warunków i limitów. Bank oświadczył, że jest gotowy współpracować z SEC i innymi regulatorami, aby uregulować podniesione kwestie i wyjaśnić okoliczności sytuacji.

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