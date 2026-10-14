Sąd federalny w Porto Alegre w Brazylii skazał 13 mężczyzn w sprawie dotyczącej międzynarodowego handlu narkotykami i przestępczości zorganizowanej. Wymierzono im kary od pięciu lat i siedmiu miesięcy do 54 lat pozbawienia wolności. Wyrok w sprawie znanej jako operacja Hinterland ogłoszono 13 października, informuje The Rio Times.

Według brazylijskiej Federalnej Prokuratury grupa przemyciła do Europy ponad 14 ton kokainy od listopada 2020 roku do listopada 2022 roku. Prokuratura oszacowała kwotę środków, które przeszły przez ten proceder, na ponad 3 mld brazylijskich reali, czyli około 600 mln dolarów.

Przemyt przez porty

Według śledczych jedna część siatki transportowała kokainę z Peru, Boliwii i Kolumbii, głównie przez granicę z Paragwajem, a druga wysyłała duże partie drogą morską do Europy. Narkotyki ukrywano w legalnych ładunkach eksportowych, w tym w partii ekstraktu z mimozy kierowanej do Niemiec.

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Prokuratorzy powiązali skazanych z czterema dużymi przejęciami narkotyków w Brazylii i za granicą. W szczególności francuska marynarka wojenna przechwyciła 4,6 tony kokainy na statku rybackim u wybrzeży Afryki, kolejne 2,7 tony znaleziono w magazynie w Pelotas, a 1,1 tony — w ładunku taniny w porcie Rio Grande. Policja w Hamburgu częściowo przejęła partię o objętości około 1,7 tony.

Odwołania i konfiskata majątku

Sąd nakazał konfiskatę na rzecz rządu federalnego zajętych aktywów, w tym nieruchomości, samolotów, udziałów w spółkach, samochodów i środków pieniężnych. Większość skazanych rozpocznie odbywanie kary w systemie zamkniętym, a wobec części oskarżonych orzeczono system półotwarty.

Ośmiu skazanych już złożyło odwołania do Federalnego Sądu Regionalnego Czwartego Regionu, a jeden mężczyzna jest poszukiwany. Według świadka współpracującego ze śledztwem siatka wykorzystywała pracowników portowych, szyfrowane aplikacje i kryptonimy, aby unikać kontroli. Termin rozpatrzenia odwołań nie został jeszcze wyznaczony; do czasu ostatecznej decyzji oskarżeni zachowują domniemanie niewinności w toku postępowania odwoławczego.

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