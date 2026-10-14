Федеральный суд в Порту-Алегри, Бразилия, осудил 13 мужчин по делу о международной наркоторговле и организованной преступности. Им назначили наказания от пяти лет и семи месяцев до 54 лет лишения свободы. Приговор по делу, известному как операция Hinterland, объявили 13 октября, сообщает The Rio Times.

По данным Федеральной прокуратуры Бразилии, группировка с ноября 2020 года по ноябрь 2022 года переправила в Европу более 14 тонн кокаина. Объем средств, прошедших через схему, прокуратура оценила более чем в 3 млрд бразильских реалов, или примерно в $600 млн.

Контрабанда через порты

По версии следствия, одна часть сети доставляла кокаин из Перу, Боливии и Колумбии преимущественно через границу с Парагваем, а другая отправляла крупные партии морем в Европу. Наркотики скрывали в легальных экспортных грузах, в том числе в партии экстракта мимозы, направлявшейся в Германию.

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Прокуроры связали осужденных с четырьмя крупными изъятиями наркотиков в Бразилии и за рубежом. В частности, ВМС Франции перехватили 4,6 тонны кокаина на рыболовном судне у побережья Африки, еще 2,7 тонны обнаружили на складе в Пелотасе, а 1,1 тонны — в грузе танина в порту Риу-Гранди. Полиция в Гамбурге частично изъяла партию объемом около 1,7 тонны.

Апелляции и конфискация имущества

Суд постановил конфисковать в пользу федерального правительства изъятые активы, среди которых недвижимость, самолеты, доли в компаниях, автомобили и денежные средства. Большинство осужденных начнут отбывать наказание в закрытом режиме, а отдельным фигурантам назначили полуоткрытый режим.

Восемь осужденных уже подали апелляции в Федеральный региональный суд четвертого региона, а один мужчина находится в розыске. По данным свидетеля, сотрудничающего со следствием, сеть использовала портовых работников, зашифрованные приложения и кодовые названия, чтобы избегать проверок. Дату рассмотрения апелляций еще не назначили; до окончательного решения обвиняемые сохраняют презумпцию невиновности во время обжалования.

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