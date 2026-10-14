У Бразилії 13 чоловіків отримали до 54 років за наркотрафік — The Rio Times

Федеральний суд у Порту-Алегрі, Бразилія, засудив 13 чоловіків у справі про міжнародний наркотрафік та організовану злочинність. Їм призначили покарання від п’яти років і семи місяців до 54 років позбавлення волі. Вирок у справі, відомій як операція Hinterland, оголосили 13 жовтня, повідомляє The Rio Times.

За даними Федеральної прокуратури Бразилії, угруповання з листопада 2020 року до листопада 2022 року переправило до Європи понад 14 тонн кокаїну. Обсяг коштів, які пройшли через схему, прокуратура оцінила більш ніж у 3 млрд бразильських реалів, або приблизно $600 млн.

Контрабанда через порти

За версією слідства, одна частина мережі доправляла кокаїн із Перу, Болівії та Колумбії переважно через кордон із Парагваєм, а інша відправляла великі партії морем до Європи. Наркотики приховували в легальних експортних вантажах, зокрема в партії екстракту мімози, що прямувала до Німеччини.

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Прокурори пов’язали засуджених із чотирма великими вилученнями наркотиків у Бразилії та за кордоном. Зокрема, французькі ВМС перехопили 4,6 тонни кокаїну на рибальському судні біля узбережжя Африки, ще 2,7 тонни виявили на складі в Пелотасі, а 1,1 тонни — у вантажі з таніном у порту Ріу-Гранді. Партію обсягом близько 1,7 тонни поліція в Гамбурзі вилучила частково.

Апеляції та конфіскація майна

Суд постановив конфіскувати на користь федерального уряду вилучені активи, серед яких нерухомість, літаки, частки в компаніях, автомобілі та кошти. Більшість засуджених розпочнуть відбування покарання в закритому режимі, а окремим фігурантам призначили напіввідкритий режим.

Вісім засуджених уже подали апеляції до Федерального регіонального суду четвертого регіону, а один чоловік перебуває в розшуку. За даними свідка, який співпрацював зі слідством, мережа використовувала портових працівників, зашифровані застосунки та кодові назви, щоб уникати перевірок. Дату розгляду апеляцій ще не призначили; до остаточного рішення обвинувачені зберігають презумпцію невинуватості під час оскарження.

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