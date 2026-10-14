巴西阿雷格里港一家联邦法院在一宗国际贩毒和有组织犯罪案件中判处13名男子有罪。他们被判处5年7个月至54年监禁。该案被称为“腹地行动”（Operation Hinterland），判决于10月13日宣布，The Rio Times报道。

据巴西联邦检察院称，该团伙在2020年11月至2022年11月期间向欧洲运送了超过14吨可卡因。检方估计，经过该计划的资金超过30亿巴西雷亚尔，约合6亿美元。

通过港口走私

调查人员认为，该网络的一部分主要经由与巴拉圭接壤的边境从秘鲁、玻利维亚和哥伦比亚运送可卡因，另一部分则通过海路将大批货物运往欧洲。毒品被藏匿在合法出口货物中，包括一批运往德国的含羞草提取物。

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检方将被定罪者与巴西境内及国外的四起重大毒品查获案联系起来。具体而言，法国海军在非洲海岸附近一艘渔船上截获4.6吨可卡因，另有2.7吨在佩洛塔斯的一处仓库中被发现，1.1吨在里奥格兰德港的一批单宁货物中被查获。汉堡警方部分查获了一批约1.7吨的货物。

上诉与资产没收

法院裁定，将查获的资产没收并归联邦政府所有，其中包括房地产、飞机、公司股份、汽车和资金。大多数被定罪者将以封闭制度开始服刑，部分涉案人员被判处半开放制度。

已有8名被定罪者向第四地区联邦区域法院提出上诉，另有一名男子在逃。据一名与调查合作的证人称，该网络使用港口工人、加密应用程序和代号来逃避检查。上诉审理日期尚未确定；在作出最终裁决前，被告在上诉期间仍享有无罪推定。

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