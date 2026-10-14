Minister obrony Izraela Israel Kac podczas wizyty w strefie buforowej oświadczył, że jeśli Iran zaatakuje Izrael, a dołączy do niego ugrupowanie Hezbollah, izraelskie siły mogą zająć dodatkowe terytoria na południu Libanu.

Groźba rozszerzenia strefy bezpieczeństwa

Jak informuje Jerusalem Post, Kac powiedział, że w takim scenariuszu Hezbollah poniesie ciężki cios i straci dodatkowe terytoria w rejonach Nabatieh i rzeki Litani. Według niego obszary te mogą stać się częścią stałej izraelskiej strefy bezpieczeństwa, a Siły Obronne Izraela są gotowe na nową rozszerzoną inwazję.

Kac powiedział również, że w przypadku ataku Hezbollahu i odpowiedzi izraelskiego wojska Izrael przeprowadzi nową ewakuację w Dahiji, dzielnicy Bejrutu, którą gazeta nazywa głównym bastionem ugrupowania. Według jego oceny może to doprowadzić do przesiedlenia ponad 1 mln szyitów w Libanie. Jerusalem Post zaznacza, że ewakuację Dahiji przeprowadzano już dwukrotnie od 2024 roku.

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Nabatieh i sytuacja na granicy

Gazeta pisze, że jest to pierwsza od kilku miesięcy publiczna wypowiedź izraelskiego urzędnika zawierająca konkretną groźbę zajęcia Nabatieh. Po wejściu w życie zawieszenia broni między Izraelem a Hezbollahem kilku przedstawicieli Sił Obronnych Izraela wyrażało niezadowolenie, że wojsku nie pozwolono zająć Nabatieh, które Jerusalem Post nazywa jednym z głównych centrów dowodzenia ugrupowania na południu Libanu.

Według gazety izraelskie wojsko kontroluje znaczną część południowego Libanu w odległości do 10 kilometrów od granicy. Publikacja twierdzi, że ma to utrudnić Hezbollahowi użycie przeciw Izraelowi pocisków przeciwpancernych, których zasięg jest ograniczony do ośmiu kilometrów. Jerusalem Post podaje także, że ponad 500 tys. Libańczyków pozostaje przesiedlonych z powodu wojen ostatnich lat, w tym setki tysięcy z południowych regionów kraju.

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