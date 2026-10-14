Министр обороны Израиля Исраэль Кац во время визита в буферную зону заявил, что в случае нападения Ирана на Израиль и присоединения к нему группировки «Хезболла» израильские силы могут захватить дополнительные территории на юге Ливана.

Угроза расширения зоны безопасности

Как сообщает Jerusalem Post, Кац заявил, что при таком сценарии «Хезболла» понесет тяжелый удар и потеряет дополнительные территории в районах Набатии и реки Литани. По его словам, эти районы могут стать частью постоянной израильской зоны безопасности, а Армия обороны Израиля готова к новому расширенному вторжению.

Кац также сказал, что в случае атаки «Хезболлы» и ответа израильских военных Израиль проведет новую эвакуацию в Дахии — районе Бейрута, который издание называет главным опорным районом группировки. По его оценке, это может привести к перемещению более 1 млн шиитов в Ливане. Jerusalem Post отмечает, что эвакуацию Дахии уже проводили дважды с 2024 года.

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Набатия и ситуация на границе

Издание пишет, что это первое за несколько месяцев публичное заявление израильского чиновника с конкретной угрозой захвата Набатии. После начала действия прекращения огня между Израилем и «Хезболлой» несколько представителей Армии обороны Израиля выражали недовольство тем, что военным не дали захватить Набатию, которую Jerusalem Post называет одним из основных командных центров группировки на юге Ливана.

По данным газеты, израильские военные контролируют значительную часть южного Ливана на расстоянии до 10 километров от границы. Издание утверждает, что это должно затруднить «Хезболле» применение противотанковых ракет по Израилю, дальность которых ограничена восемью километрами. Также, по данным Jerusalem Post, более 500 тысяч ливанцев остаются перемещенными из-за войн последних лет, в том числе сотни тысяч — из южных районов страны.

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