以色列国防部长伊斯拉埃尔·卡茨在访问缓冲区时表示，如果伊朗袭击以色列，且真主党组织加入其中，以色列军队可能夺取黎巴嫩南部更多领土。

威胁扩大安全区

据《耶路撒冷邮报》报道，卡茨表示，在这种情况下，真主党将遭受沉重打击，并失去纳巴泰耶和利塔尼河地区的更多领土。他说，这些地区可能成为以色列永久安全区的一部分，以色列国防军已准备好发动新的扩大入侵。

卡茨还表示，如果真主党发动袭击并遭到以色列军方回应，以色列将在达希耶进行新的疏散。该地区位于贝鲁特，《耶路撒冷邮报》称其为该组织的主要据点。按他的估计，这可能导致黎巴嫩超过100万什叶派人士流离失所。《耶路撒冷邮报》指出，自2024年以来，达希耶已进行过两次疏散。

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纳巴泰耶与边境局势

该报写道，这是数月来以色列官员首次公开发表包含夺取纳巴泰耶具体威胁的声明。在以色列与真主党之间的停火生效后，数名以色列国防军代表曾对军方未获准夺取纳巴泰耶表示不满。《耶路撒冷邮报》称，纳巴泰耶是真主党在黎巴嫩南部的主要指挥中心之一。

据该报报道，以色列军方控制着距边境10公里以内的黎巴嫩南部大部分地区。该报称，这将使真主党更难对以色列使用反坦克导弹，其射程仅限于8公里。此外，据《耶路撒冷邮报》报道，由于近年来的战争，仍有超过50万黎巴嫩人流离失所，其中包括来自该国南部地区的数十万人。

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