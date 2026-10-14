Chiny i Pakistan 14 października rozpoczęły pierwsze w historii wspólne ćwiczenia wojsk lądowych Karakoram 2026 w północno-zachodniej części chińskiego Regionu Autonomicznego Sinciang-Ujgur. Ceremonia otwarcia odbyła się w bazie szkoleniowej w mieście Korla.

Ćwiczenia Karakoram 2026

Jak informuje Anadolu Agency, o rozpoczęciu ćwiczeń poinformował China Military Bugle, oficjalny serwis medialny chińskich sił zbrojnych. Podczas wydarzenia przedstawiciele obu stron wymienili się doświadczeniami w zakresie zwalczania terroryzmu.

Pakistańscy wojskowi obejrzeli również niektóre egzemplarze chińskiego uzbrojenia i sprzętu, podała agencja.

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Szkolenie w terenie wysokogórskim

Ćwiczenia koncentrują się na wspólnych operacjach antyterrorystycznych na obszarach wysokogórskich. Program obejmuje szkolenie z obsługi dronów, wyszukiwania i rażenia celów w ruchu, a także strzelania snajperskiego na dużą odległość.

Ponadto uczestnicy przeprowadzą szkolenie ze wspólnego dowodzenia oraz ćwiczenia z praktycznym udziałem personelu. Według China Military Bugle Karakoram 2026 ma pogłębić współpracę stron i wzmocnić ich interoperacyjność w zwalczaniu terroryzmu.

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