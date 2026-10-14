Prezydent Francji Emmanuel Macron odwiedzi Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn, Kuwejt i Katar w dniach 19–21 października. Głównymi tematami podróży będą sytuacja w Cieśninie Ormuz oraz jej wpływ na ceny energii, podaje The National.

Bezpieczeństwo żeglugi i energetyka

Pałac Elizejski oświadczył, że francuski prezydent będzie kontynuował konsultacje z regionalnymi przywódcami w sprawie przywrócenia stabilności i swobody żeglugi w Cieśninie Ormuz. Strony będą również rozmawiać o ochronie i dywersyfikacji dostaw energii oraz szlaków transportu surowców energetycznych, aby ograniczyć skutki kryzysu energetycznego dla mieszkańców Francji.

Według publikacji podczas wojny USA z Iranem obiekty energetyczne we wszystkich czterech krajach Zatoki zostały zaatakowane, a eksport ropy przez Cieśninę Ormuz spadł. Jemeńscy Huti również dążą do kontrolowania cieśniny Bab al-Mandab, co nasila obawy o pogorszenie globalnej sytuacji energetycznej.

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Rozmowy w ZEA i wydarzenie klimatyczne w Katarze

Podczas rozmów w ZEA Macron planuje poruszyć kwestie obronności, bezpieczeństwa i nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji. W Katarze ma, jak się oczekuje, wziąć udział w wydarzeniu klimatycznym. Program podróży obejmuje także rozmowy o więziach gospodarczych Francji z państwami Zatoki Perskiej.

Macron już wielokrotnie odwiedzał ZEA jako prezydent Francji. W grudniu ubiegłego roku spotkał się z prezydentem szejkiem Mohammedem w Narodowym Muzeum Szejka Zajida w Abu Zabi i rozmawiał z francuskimi wojskowymi stacjonującymi w tym kraju.

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