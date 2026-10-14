法国总统埃马纽埃尔·马克龙将于10月19日至21日访问阿拉伯联合酋长国、巴林、科威特和卡塔尔。此行的主要议题将是霍尔木兹海峡局势及其对能源价格的影响，The National报道。

航运安全与能源

爱丽舍宫表示，法国总统将继续与地区领导人就恢复霍尔木兹海峡的稳定和航行自由进行磋商。双方还将讨论保护和多元化能源供应及能源运输路线，以限制能源危机对法国居民造成的影响。

据该媒体报道，在美国与伊朗的战争期间，四个海湾国家的能源设施均遭到袭击，经霍尔木兹海峡的石油出口减少。也门胡塞武装也寻求控制曼德海峡，这加剧了人们对全球能源形势恶化的担忧。

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在阿联酋举行会谈及在卡塔尔参加气候活动

在阿联酋举行会谈期间，马克龙计划提出国防、安全和新技术问题，特别是人工智能问题。预计他将在卡塔尔参加一场气候活动。此次行程还包括讨论法国与海湾国家之间的经济联系。

马克龙作为法国总统已多次访问阿联酋。去年12月，他在阿布扎比的谢赫扎耶德国家博物馆会见了总统谢赫穆罕默德，并与驻扎在该国的法国军人交谈。

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