Президент Франции Эмманюэль Макрон 19–21 октября посетит Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Кувейт и Катар. Главными темами поездки станут ситуация в Ормузском проливе и ее влияние на цены на энергоносители, сообщает The National.

Безопасность судоходства и энергетика

В Елисейском дворце заявили, что французский президент продолжит консультации с региональными лидерами по вопросу возвращения стабильности и свободы судоходства в Ормузском проливе. Стороны также будут обсуждать защиту и диверсификацию энергоснабжения и маршрутов транспортировки энергоносителей, чтобы ограничить последствия энергетического кризиса для жителей Франции.

По данным издания, во время войны США с Ираном энергетические объекты во всех четырех странах Залива подверглись атакам, а экспорт нефти через Ормузский пролив сократился. Йеменские хуситы также стремятся контролировать Баб-эль-Мандебский пролив, что усиливает опасения по поводу ухудшения мировой энергетической ситуации.

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Переговоры в ОАЭ и климатическое мероприятие в Катаре

Во время переговоров в ОАЭ Макрон планирует поднять вопросы обороны, безопасности и новых технологий, в частности искусственного интеллекта. В Катаре он, как ожидается, примет участие в климатическом мероприятии. В программу поездки также входят обсуждения экономических связей Франции с государствами Персидского залива.

Макрон уже неоднократно посещал ОАЭ в качестве президента Франции. В декабре прошлого года он встретился с президентом шейхом Мохаммедом в Национальном музее шейха Зайда в Абу-Даби и пообщался с французскими военными, базирующимися в стране.

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