Президент Макрон відвідає чотири країни Затоки — The National

Президент Франції Емманюель Макрон 19–21 жовтня відвідає Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Кувейт і Катар. Головними темами поїздки стануть ситуація в Ормузькій протоці та її вплив на ціни на енергоносії, повідомляє The National.

Безпека судноплавства та енергетика

В Єлисейському палаці заявили, що французький президент продовжить консультації з регіональними лідерами щодо повернення стабільності та свободи судноплавства в Ормузькій протоці. Також сторони обговорюватимуть захист і диверсифікацію енергопостачання та маршрутів транспортування енергоносіїв, щоб обмежити наслідки енергетичної кризи для жителів Франції.

За даними видання, під час війни США з Іраном енергетичні об’єкти в усіх чотирьох країнах Затоки зазнали атак, а експорт нафти через Ормузьку протоку скоротився. Єменські хусити також прагнуть контролювати Баб-ель-Мандебську протоку, що посилює побоювання щодо погіршення світової енергетичної ситуації.

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Переговори в ОАЕ та кліматична подія в Катарі

Під час переговорів в ОАЕ Макрон планує порушити питання оборони, безпеки та нових технологій, зокрема штучного інтелекту. У Катарі він, як очікується, візьме участь у кліматичному заході. До програми поїздки також входять обговорення економічних зв’язків Франції з державами Перської затоки.

Макрон уже неодноразово відвідував ОАЕ як президент Франції. Минулого грудня він зустрівся з президентом шейхом Мохаммедом у Національному музеї шейха Заїда в Абу-Дабі та поспілкувався з французькими військовими, які базуються в країні.

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