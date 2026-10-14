Китай и Пакистан впервые начали совместные учения сухопутных войск — Anadolu Agency
Китай и Пакистан 14 октября начали первые в истории совместные учения сухопутных войск Karakoram 2026 на северо-западе Синьцзян-Уйғурского автономного района Китая. Церемония открытия состоялась на тренировочной базе в городе Корла.
Учения Karakoram 2026
Как сообщает Anadolu Agency, о начале учений заявил China Military Bugle — официальный медиаресурс вооруженных сил Китая. Во время мероприятия представители двух сторон обменялись опытом в сфере борьбы с терроризмом.
Пакистанские военные также осмотрели некоторые образцы китайского вооружения и техники, отметило издание.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Подготовка в высокогорной местности
Учения сосредоточены на совместных антитеррористических операциях в высокогорных районах. Программа предусматривает подготовку по управлению беспилотниками, поиску и поражению целей в движении, а также дальнобойной снайперской стрельбе.
Кроме того, участники проведут тренировки по совместному командованию и учения с практическим привлечением личного состава. По информации China Military Bugle, Karakoram 2026 должны углубить сотрудничество сторон и усилить их взаимосовместимость в борьбе с терроризмом.