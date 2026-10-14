Китай и Пакистан 14 октября начали первые в истории совместные учения сухопутных войск Karakoram 2026 на северо-западе Синьцзян-Уйғурского автономного района Китая. Церемония открытия состоялась на тренировочной базе в городе Корла.

Учения Karakoram 2026

Как сообщает Anadolu Agency, о начале учений заявил China Military Bugle — официальный медиаресурс вооруженных сил Китая. Во время мероприятия представители двух сторон обменялись опытом в сфере борьбы с терроризмом.

Пакистанские военные также осмотрели некоторые образцы китайского вооружения и техники, отметило издание.

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Подготовка в высокогорной местности

Учения сосредоточены на совместных антитеррористических операциях в высокогорных районах. Программа предусматривает подготовку по управлению беспилотниками, поиску и поражению целей в движении, а также дальнобойной снайперской стрельбе.

Кроме того, участники проведут тренировки по совместному командованию и учения с практическим привлечением личного состава. По информации China Military Bugle, Karakoram 2026 должны углубить сотрудничество сторон и усилить их взаимосовместимость в борьбе с терроризмом.

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