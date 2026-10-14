Grupa zadaniowa JTF-Gold Północnego Dowództwa USA otrzymała nowe zadanie — koordynowanie cyberobrony zdolności systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej Golden Dome. Jak informuje Breaking Defense, zastępca dowódcy grupy, pułkownik Kevin „Stoney” Stonebrook, oświadczył, że cyberobrona stała się nowym obszarem działalności jednostki.

Ochrona przed cyberatakami

Później, w komentarzu dla publikacji, Stonebrook sprecyzował, że działalność JTF-Gold w sferze cybernetycznej będzie koncentrować się wyłącznie na ochronie zdolności Golden Dome przed atakami przeciwnika. Jak powiedział, nie chodzi o ofensywne operacje cybernetyczne.

Północne Dowództwo USA ogłosiło utworzenie JTF-Gold w styczniu. Grupę ulokowano wraz z Dowództwem Kosmicznym i Obrony Przeciwrakietowej Armii USA w Bazie Sił Kosmicznych Peterson w stanie Kolorado. Szef tego dowództwa, generał porucznik John Rafferty, kieruje również JTF-Gold.

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Podział odpowiedzialności

Stonebrook wyjaśnił, że JTF-Gold utworzono na bazie byłego komponentu Dowództwa Kosmicznego USA, który koordynował elementy systemu obrony przeciwrakietowej w ramach połączonych sił. Obecnie w grupie zadaniowej służy około 100 osób, a jej zadaniem jest praktyczne wdrożenie Golden Dome dla Północnego Dowództwa USA.

Jednostka uczestniczyła już w wyborze lokalizacji i pracach budowlanych przy pierwszym operacyjnym obiekcie Golden Dome w Fort Story w stanie Wirginia. JTF-Gold ma pełnić podobną rolę podczas tworzenia kolejnych obiektów.

Jednocześnie podział obowiązków między strukturami jest nadal ustalany. W lutym grupa przeprowadziła sesję planistyczną w Colorado Springs z udziałem ponad 300 osób, aby uzgodnić funkcje uczestników projektu. Kolejna sesja jest zaplanowana na koniec października; będzie dotyczyć ról trzech głównych centrów operacyjnych Golden Dome — w bazach Peterson, Schriever w Kolorado oraz Tyndall na Florydzie.

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