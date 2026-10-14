JTF-Gold у США координуватиме кіберзахист системи Golden Dome — Breaking Defense

Оперативна група JTF-Gold Північного командування США отримала нове завдання — координувати кіберзахист можливостей системи протиповітряної та протиракетної оборони Golden Dome. Як повідомляє Breaking Defense, заступник командувача групи полковник Кевін «Стоуні» Стоунрук заявив, що кіберзахист став новим напрямом роботи підрозділу.

Захист від кібератак

Пізніше в коментарі виданню Стоунрук уточнив, що діяльність JTF-Gold у кіберсфері буде зосереджена винятково на захисті можливостей Golden Dome від атак противника. За його словами, йдеться не про наступальні кібероперації.

Північне командування США оголосило про створення JTF-Gold у січні. Групу розмістили разом із Командуванням космічної та протиракетної оборони Армії США на базі космічних сил Пітерсон у штаті Колорадо. Очільник цього командування генерал-лейтенант Джон Рафферті також керує JTF-Gold.

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Розподіл відповідальності

Стоунрук пояснив, що JTF-Gold створили на базі колишнього компонента Космічного командування США, який координував елементи системи протиракетної оборони в об'єднаних силах. Нині в оперативній групі служать близько 100 людей, а її завданням є практичне втілення Golden Dome для Північного командування США.

Підрозділ уже долучався до вибору місця й будівельних робіт для першого оперативного об'єкта Golden Dome у Форт-Сторі, штат Вірджинія. Аналогічну роль JTF-Gold має виконувати під час створення наступних об'єктів.

Водночас розподіл обов'язків між структурами ще визначають. У лютому група провела планувальну сесію в Колорадо-Спрінгс за участю понад 300 осіб, щоб узгодити функції учасників проєкту. Наприкінці жовтня запланована ще одна сесія: вона стосуватиметься ролей трьох основних операційних центрів Golden Dome — на базах Пітерсон, Шрайвер у Колорадо та Тіндалл у Флориді.

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