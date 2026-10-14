美国北方司令部JTF-Gold特遣队获得了一项新任务——协调“金穹”防空和导弹防御系统能力的网络防御。据Breaking Defense报道，该小组副指挥官凯文·“斯托尼”·斯通布鲁克上校表示，网络防御已成为该单位新的工作方向。

防御网络攻击

随后，斯通布鲁克在接受该媒体采访时澄清，JTF-Gold在网络领域的活动将完全专注于保护“金穹”能力免受敌方攻击。他表示，这并不涉及进攻性网络行动。

美国北方司令部于1月宣布成立JTF-Gold。该小组与美国陆军太空与导弹防御司令部共同驻扎在科罗拉多州彼得森太空军基地。该司令部负责人、约翰·拉弗蒂中将也领导JTF-Gold。

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责任分工

斯通布鲁克解释说，JTF-Gold是在美国太空司令部原一个组成部分的基础上组建的，该组成部分曾协调联合部队中的导弹防御系统要素。目前，该特遣队约有100人，其任务是为美国北方司令部实际落实“金穹”项目。

该单位已参与“金穹”首个作战设施在弗吉尼亚州斯托里堡的选址和施工工作。JTF-Gold在建设后续设施时也将发挥类似作用。

与此同时，各机构之间的职责划分仍在确定中。2月，该小组在科罗拉多斯普林斯举行了一场规划会议，300多人参加，以协调项目参与方的职能。另一次会议计划于10月底举行，将讨论“金穹”三个主要作战中心的角色——分别位于彼得森基地、科罗拉多州的施里弗基地和佛罗里达州的廷德尔基地。

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