由中国专家领衔的国际科学家团队表示，在其研究中，83%的建议区域与三个月内发生的地震有关。该团队分析了2022年至2024年间中国12次大型地震的数据，据《南华早报》报道。

环状信号

研究人员在发表于同行评审期刊《NPJ Natural Hazards》的文章中描述了seismo-ripples现象——一种环状扰动。据其观察，这种扰动在地震前出现，并从未来震中的区域向外传播。

该团队利用地震仪、磁力仪和地面全球导航卫星系统接收机的数据，分析异常的地震、磁场和电离层共振信号。在研究人员与可能发生的未来地震相关联的12个区域中，83%的情况下，相应地震在此类信号出现后的三个月内发生。

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研究局限性

计算出的震中与实际震中之间的平均距离约为280公里。震级估算值平均比最终记录的数值高0.5个单位。

该研究的主要作者之一、成都理工大学教授陈杰红指出，团队并不声称目前已经可以将地震预测精确到分钟或数公里。根据美国地质调查局的标准，完整的预测必须确定事件的日期和时间、地点及震级。

研究人员承认，该方法的准确性受到个别信号含义不明确、测量仪器密度不足以及需要更好解释异常现象物理性质的限制。中国正在建设升级后的地面观测系统，团队还计划使用卫星数据和人工智能。

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