Международная группа ученых под руководством специалистов из Китая сообщила, что в ее исследовании 83% предложенных участков были связаны с землетрясениями, произошедшими в течение трех месяцев. Команда проанализировала данные о 12 крупных землетрясениях в Китае в 2022–2024 годах, сообщает South China Morning Post.

Кольцеобразные сигналы

В статье, опубликованной в рецензируемом журнале NPJ Natural Hazards, исследователи описали явление seismo-ripples — кольцеобразные возмущения, которые, по их наблюдениям, возникают перед землетрясениями и распространяются от районов будущих эпицентров.

Команда анализировала аномальные сейсмические, магнитные и ионосферные резонансные сигналы, используя данные сейсмометров, магнитометров и наземных приемников глобальной навигационной спутниковой системы. Из 12 участков, которые исследователи связали с возможными будущими землетрясениями, в 83% случаев соответствующее землетрясение произошло в течение трех месяцев после появления таких сигналов.

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Ограничения исследования

Среднее расстояние между рассчитанными и фактическими эпицентрами составило около 280 километров. Оценки магнитуды в среднем были на 0,5 единицы выше окончательно зафиксированных показателей.

Один из ведущих авторов работы, профессор Чен Цзехун из Чэндусского технологического университета, отметил, что команда не утверждает, будто землетрясения уже можно предсказывать с точностью до минут или нескольких километров. По критериям Геологической службы США полноценный прогноз должен определять дату и время, место и магнитуду события.

Исследователи признали, что точность метода ограничивают неоднозначность отдельных сигналов, недостаточная плотность измерительных приборов и необходимость лучше объяснить физическую природу аномалий. В Китае строят обновленную наземную систему наблюдений, а команда также планирует использовать спутниковые данные и искусственный интеллект.

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