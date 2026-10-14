Оперативная группа JTF-Gold Северного командования США получила новую задачу — координировать киберзащиту возможностей системы противовоздушной и противоракетной обороны Golden Dome. Как сообщает Breaking Defense, заместитель командующего группой полковник Кевин «Стоуни» Стоунбрук заявил, что киберзащита стала новым направлением работы подразделения.

Защита от кибератак

Позже в комментарии изданию Стоунбрук уточнил, что деятельность JTF-Gold в киберсфере будет сосредоточена исключительно на защите возможностей Golden Dome от атак противника. По его словам, речь не идет о наступательных кибероперациях.

Северное командование США объявило о создании JTF-Gold в январе. Группу разместили вместе с Командованием космической и противоракетной обороны Армии США на базе Космических сил Петерсон в штате Колорадо. Руководитель этого командования генерал-лейтенант Джон Рафферти также возглавляет JTF-Gold.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Распределение ответственности

Стоунбрук пояснил, что JTF-Gold создали на базе бывшего компонента Космического командования США, который координировал элементы системы противоракетной обороны в объединенных силах. Сейчас в оперативной группе служат около 100 человек, а ее задачей является практическое воплощение Golden Dome для Северного командования США.

Подразделение уже участвовало в выборе места и строительных работах для первого оперативного объекта Golden Dome в Форт-Стори, штат Вирджиния. Аналогичную роль JTF-Gold должна выполнять при создании следующих объектов.

В то же время распределение обязанностей между структурами еще определяется. В феврале группа провела планировочную сессию в Колорадо-Спрингс с участием более 300 человек, чтобы согласовать функции участников проекта. На конец октября запланирована еще одна сессия: она будет посвящена ролям трех основных операционных центров Golden Dome — на базах Петерсон, Шрайвер в Колорадо и Тиндалл во Флориде.

Читай нас в