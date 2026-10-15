В 17 странах задержали 95 подозреваемых в распространении детской порнографии

В рамках международных операций правоохранительные органы задержали 95 человек в 17 странах в ходе расследования случаев распространения материалов, содержащих сцены сексуального насилия над детьми, через мессенджеры и криптовалютные платформы.

Операции проводились параллельно в странах Латинской Америки и Европы. Всего было исполнено 127 ордеров на арест и спасен один ребенок.

По данным Интерпола, изъятые в ходе расследований материалы могут помочь установить других причастных к преступлениям и выявить детей, находящихся в опасности.

Источник: INTERPOL HQ

В Сингапуре в рамках Tech Week Singapore главный специалист Интерпола по информационной безопасности Бьорн Р. Ватне заявил, что искусственный интеллект делает кибермошенничество более быстрым, масштабным и сложным для выявления. По его словам, технология не создает совершенно новых преступных методов, а усиливает уже известные схемы обмана и мошенничества.

Европейский Союз призвал Россию прекратить внутренние и транснациональные репрессии, в частности использование инструментов Интерпола для преследования граждан.

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